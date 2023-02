Taurinense: missione compiuta per alpini in Ungheria

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La Brigata Alpina Taurinense, inquadrata da sette mesi nel Battlegroup della Nato, schierato sul fianco sud-orientale dell'Alleanza Atlantica per l'operazione Enhanced Vigilance Activity (eVA), a Veszprem (Ungheria), è stata formalmente avvicendata dal contingente subentrante, composto da circa 260 militari della Brigata Alpina Julia. La cerimonia di passaggio è stata presieduta dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo di Vertice interforze. Tra le autorità civili e militari presenti, l'ambasciatore d'Italia in Ungheria Manuel Jacoangeli, il vicecomandante delle Forze armate ungheresi, generale Zsolt Sandor, il comandante della Taurinense, generale di brigata Nicola Piasente e tutti i comandanti dei contingenti dei paesi alleati che contribuiscono all'operazione della Nato.

"Questa missione - ha detto il generale Figliuolo - è stata avviata sette mesi fa con il chiaro intento di dare una risposta immediata ed efficace a una minaccia che, dal 24 febbraio dell'anno scorso, incombe su quei valori di libertà e di democrazia che oggi sono messi in discussione come mai è stato fatto di recente sul nostro continente". Molti i risultati operativi raggiunti dal personale della Taurinense nel corso dei sette mesi di operazione. Dal luglio 2022 sono state condotte 145 attività addestrative interforze e multinazionali e gli Alpini della Taurinense hanno realizzato in una sola settimana le strutture campali che hanno accolto i 260 uomini e donne del contingente nazionale. Più di 700 sono stati gli interventi correttivi e manutentivi sui principali sistemi d'arma e apparati radio e sugli oltre 100 veicoli da combattimento in dotazione. (ANSA).