Rogo Statuto: familiari vittime, Torino sia motore sicurezza

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - "Di quella tragedia deve rimanere il senso del diritto alla sicurezza e il dovere di essere preparati, il dovere di ricordare perché tutti quei morti ci lascino un'eredità positiva, un patrimonio che dal dolore privato diventi consapevolezza pubblica. Tanto è stato fatto, da parte di tutti, ma non basta, possiamo fare meglio. Torino è sempre stata una città di idee e senso sociale e deve essere ancora motore di innovazione, sarebbe dunque bello che si realizzasse qui un centro studi su questi temi per fare ancora un passo avanti". A lanciare la proposta Alessandro Cabodi Gatti, uno dei familiari delle vittime del rogo dl cinema Statuto, nella cerimonia di commemorazione per i 40 anni della tragedia.

"Deve essere raccolto l'auspicio - ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo - l'auspicio che Torino, per tutto quello che rappresenta, possa essere una punta avanzata nella cultura della sicurezza. Cercheremo di trovare le migliori configurazioni per dar conto a questa istanza, per far sì che Torino possa essere la culla della cultura della sicurezza, che è fatta di norme investimenti ma anche di consapevolezza delle persone". (ANSA).