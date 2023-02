Nova Coop, oltre 150.000 euro all'Istituto di Candiolo

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Nova Coop ha consegnato all'Istituto di Candiolo un assegno da 150.000 euro, raccolti attraverso la quarta edizione della campagna natalizia "Scegli il prodotto Coop e Insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro", in occasione delle festività di fine anno. I fondi, raccolti devolvendo l'1% del valore di vendita del prodotto Coop venduto a dicembre nei 65 negozi, sono destinati all'acquisto di una colonna endoscopica per lo screening di ultima generazione al colon-retto. L'assegno, intestato alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus, è stato consegnato questa mattina presso Fiorfood, il concept store di Nova Coop in Galleria San Federico, dal presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive al presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli. Nell'incontro è stato annunciato che saranno effettuate 3.000 visite di screening per il tumore alla laringe con i medici di Candiolo nei negozi Coop del Piemonte.

"Nova Coop si conferma un nostro fondamentale partner. Siamo molto felici per il successo di questa quarta campagna, che è andata al di là delle nostre aspettative. Questo risultato dimostra ancora una volta che possiamo contare sulla fiducia di tante persone, imprese, enti e associazioni per portare avanti il nostro impegno per rendere il cancro una malattia sempre più curabile" ha commentato Allegra Agnelli. "Ancora una volta l'alleanza tra due importanti realtà del territorio piemontese, nel nome della tutela della salute e del sostegno alla diagnosi precoce come strategia nel contrasto alle malattie oncologiche più diffuse, ha generato risultati straordinari" ha sottolineato Dalle Rive.

Nel corso delle quattro edizioni della campagna, Nova Coop ha raccolto e donato complessivamente fondi per un valore pari a 510mila euro che sono stati impiegati per il sostegno a iniziative di ricerca o l'acquisto di avanzati macchinari dedicati all'analisi precoce e al trattamento dei tumori urologici, del tumore al seno e di quello al polmone. (ANSA).