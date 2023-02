Droga armi e documenti falsi, due arrestati nell'Albese

(ANSA) - CUNEO, 13 FEB - I carabinieri della stazione di Govone (Cuneo), con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Alba, hanno arrestato due giovani per detenzione di stupefacenti, possesso di armi non denunciate e documenti falsi. Insospettiti dal costante andirivieni nel loro appartamento di Castagnito i militari tenevano d'occhio da alcuni giorni i due, un albese di 25 anni e un albanese di 30 anni, entrambi pregiudicati. L'italiano era uscito dal carcere poco meno di due anni fa dopo essere stato recluso per tentato omicidio, l'albanese era stato condannato per droga ed espulso dall'Italia, prima di farvi ritorno sotto mentite spoglie.

I due sono stati sottoposti a un controllo nella serata del 10 febbraio. Il 25enne ha opposto resistenza e tentato la fuga, mentre l'altro ha provato a ingannare i militari fornendo false generalità. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti circa 150 grammi di cocaina pura, oltre a piccole quantità di hashish e marijuana. C'erano inoltre un revolver illecitamente detenuto con le relative munizioni, mazze da baseball e manganelli a scomparsa. Il 30enne deteneva passaporti e documenti d'identità contraffatti, tanto che è stato possibile accertarne l'identità solo grazie ai rilievi dattiloscopici.

(ANSA).