Juve: Allegri, trovato equilibrio dopo mazzata -15

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "I ragazzi sono stati bravi, dopo un periodo di adattamento per la mazzata della penalizzazione hanno trovato un equilibrio": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega come lo spogliatoio sta vivendo con il fardello dei 15 punti in meno. "Ora dobbiamo portare avanti questo equilibrio e guardare sempre chi ci sta sopra - prosegue l'allenatore dei bianconeri - sapendo anche che giovedì avremo la prima partita di Europa League (contro il Nantes,ndr) e ad aprile la doppia semifinale di coppa Italia: la prima cosa è far bene domani contro una squadra difficile da affrontare come la Fiorentina: serviranno pazienza e ordine". (ANSA).