Gallerie d'Italia Torino, chiude mostra su Lisetta Carmi

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Domani domenica 12 febbraio è l'ultimo giorno per visitare alle Gallerie d'Italia Torino di Intesa Sanpaolo la mostra "Lisetta Carmi. Suonare Forte" la grande monografica dedicata a Lisetta Carmi, una delle personalità più interessanti del panorama fotografico italiano, recentemente scomparsa all'età di 98 anni. Oltre 150 foto scattate tra gli anni Sessanta e Settanta, che fanno parte dei suoi lavori più significativi: dal reportage sul mondo dei travestiti, unico nel suo genere (pubblicato negli anni Settanta in un libro divenuto di culto) con immagini in bianco e nero e a colori, alla serie del parto, dai lavori fotografici dedicati al mondo E' l'ultimo giorno del lavoro in Italia alla sequenza dell'incontro con Ezra Pound. La mostra si avvale di un prezioso contributo video creato per l'occasione da Alice Rohrwacher.

Martedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all'amore, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza rinnovano la proposta di visita con la formula di entrata "2x1" e propongono itinerari tematici appassionanti che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. A Torino, l'offerta 2x1 dedicata a San Valentino sarà una ulteriore occasione per scoprire la nuova mostra Déplacé∙e∙s dell'artista Jr, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Mercoledì 15 febbraio alle Gallerie d'Italia - Torino alle ore 18 inaugura con Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista, il nuovo palinsesto di eventi inseriti nel public program #Inside che, attraverso l'incontro con personalità del mondo della cultura, consentirà di approfondire temi legati alle riflessioni scaturite dalla mostra di Jr. (ANSA).