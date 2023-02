Teatro Regio, Felix Mildenberger dirige la Filarmonica Trt

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - La Filarmonica Trt torna a incontrare il suo pubblico lunedì 13 febbraio alle 20.30 presso il Teatro Regio di Torino. In occasione del primo concerto accoglierà il suo direttore ospite principale, il maestro Felix Mildenberger, con il quale accompagnerà un solista di fama internazionale, il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del "56/o Premio Paganini di Genova". In programma "D'un matin de printemps", uno degli ultimi lavori di Lili Boulanger (sorella minore di Nadia Boulanger), compositrice francese affine all'impressionismo. Poi toccherà a Gibboni che si misurerà con il virtuosismo trascendentale del "Concerto n. 1" di Niccolò Paganini, composto probabilmente nel 1817.

Il primo appuntamento all'interno della stagione I Concerti 2023, in collaborazione con il Teatro Regio di Torino, è realizzato con il contributo della Fondazione Crt.

La stagione dei Concerti 2023 si realizza grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Ey Foundation, della Fondazione Zegna, degli Amici della Filarmonica Trt, con il sostegno di Intesa Sanpaolo - che partecipa al progetto Esperienza Orchestra - e della Società Reale Mutua di Assicurazioni. (ANSA).