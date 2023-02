Sanità: pediatria Verbania,donato respiratore da 22mila euro

(ANSA) - VERBANIA, 10 FEB - Il reparto di pediatria dell'ospedale Giuseppe Castelli di Verbania dispone di un nuovo ventilatore polmonare, del valore di 22.300 euro, donato dall'associazione di Stresa 'La chiave della vita'. "Il nuovo dispositivo è già stato utilizzato la scorsa notte per un'urgenza - ha spiegato il primario del reparto di pediatria, il dottor Michelangelo Barbaglia - e abbiamo avuto un'ottima risposta del piccolo paziente, che ha circa un anno d'età".

La macchina, ha aggiunto Barbaglia, "è di tipo Cpap (Continuous positive airway pressure, ndr), un tipo di ventilazione non invasiva, è adatta fino ai 15 chilogrammi di peso e sarà utilizzata sia per la neonatologia, sia per i pazienti in età pediatrica". Tra le caratteristiche del ventilatore polmonare, la capacità di autoregolare la quantità di ossigeno che viene erogata: un aspetto importante perché, ha ricordato il primario, "l'eccesso di ossigeno può essere molto pericoloso e provocare danni". (ANSA).