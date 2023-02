BasicNet:+30% fatturato,vendite aggregate oltre 1,2 miliardi

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - BasicNet, società presieduta da Marco Boglioneha chiuso il 2022 con un fatturato consolidato di 386,1 milioni di euro, il 30% in più dell'anno precedente. Le vendite aggregate dei prodotti con i marchi del Gruppo nel mondo sono pari a circa 1,27 miliardi di euro, in crescita del 34,1% rispetto all'esercizio precedente, con una forte crescita in Europa (+26,9%). L'ebitda è in aumento del 37,7% a 60,9 milioni, l'ebit del 45,8% a 46,1 milioni. I dati preliminari dell'esercizio sono sttai esaminati dal consiglio di amministrazione.

La posizione finanziaria netta è pari a -141,5 milioni di euro (-61,7 milioni il 31 dicembre 2021). Nel corso del 2022, oltre ad aver sostenuto l'importante crescita commerciale - spiega l'azienda - sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 6,5 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre acquisito, al costo di 36,9 milioni di euro, il 100% del capitale sociale della società K-Way France e investito 9,9 milioni di euro nel settore Real Estate.

"I risultati del 2022 sono molto buoni. Le vendite aggregate dei nostri marchi hanno superato 1,2 miliardi e l'ebitda ha superato i 60 milioni", sottolinea l'amministratore delegato, Federico Trono. "E' significativo che questi risultati siano stati ottenuti da una nuova e giovanissima squadra di dirigenti e amministratori, insediatasi proprio all'inizio della pandemia, che ha dimostrato di trovarsi eccellentemente a proprio agio con il nostro modello di business e con la gestione digitale del suo marketplace". (ANSA).