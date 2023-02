Calabrò, la memoria delle imprese per guardare al futuro

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - "Investire sulla memoria delle imprese italiana significa valorizzare delle caratteristiche di fondo della qualità industriale del sistema Paese". Lo ha sottolineato Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, la rete che unisce oltre 120 musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. Calabrò ha partecipato alla Masterclass Brand Heritage, organizzata da Museimpresa e da Centromarca alla Nuvola Lavazza.

"I Musei e gli Archivi d'Impresa - ha spiegato Calabrò - raccontano una storia virtuosa e la raccontano perché possa essere paradigma di futuro. Guardiamo con molta attenzione alle nuove generazioni, ci preoccupiamo che i nostri musei e archivi siano frequentati e comprensibili fin dal tempo dei bambini e bambine delle scuole elementari. E' un investimento sul futuro dell'Italia perché il futuro dell'Italia è un futuro di industria, di qualità e di attenzione all'ambiente e alle persone".

"Nuvola Lavazza è il simbolo di quello che per noi è il significato di brand heritage e innovazione, come racconta bene il nostro Museo. Abbiamo usato la storia e i nostri valori per scrivere il futuro,. Nuvola Lavazza è un grande portale che mette in relazione la nostra azienda, la città dove siamo nati e gli oltre 140 Paesi in cui Lavazza opera. E' il simbolo globale di apertura e condivisione" ha spiegato Alessandra Bianco, direttore Corporate Communication del Gruppo Lavazza. "I Musei e gli archivi d'Impresa sono delle vere istituzioni culturali, ma anche un potentissimo strumento di posizionamento e di reputazione per i brand. Vogliamo fare conoscere il Museo Lavazza, ma anche gli strumenti per valorizzare in modo tangibile i benefici che i musei creano per la collettività" ha aggiunto Marco Amato, direttore del Museo Lavazza. (ANSA).