Aida al Teatro Regio, al via vendita per Anteprima Giovani

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Inizia domani, giovedì 9 febbraio, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani di Aida di Giuseppe Verdi, riservata al pubblico under 30, in scena venerdì 24 febbraio alle ore 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e in Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ancora carichi del successo dell'Anteprima del Barbiere di Siviglia, che ha visto protagonisti Rossini e gli Eugenio in Via Di Gioia in una serata magica, vi invitiamo nuovamente al Regio per condividere con gli amici una serata di musica nel segno di Verdi e dei torinesi Atlante & Baobab!, ospiti speciali del secondo appuntamento con Contrasti, progetto realizzato da Teatro Regio e The Goodness Factory.

Venerdì 24 febbraio il Regio aprirà le porte a partire dalle 19: si potrà condividere un aperitivo in foyer e assistere a una breve presentazione-spettacolo per entrare nel mondo di Aida, la più celebre storia d'amore ambientata al tempo dei faraoni. Alle 20 avrà inizio l'Anteprima Giovani di Aida, nel grandioso allestimento del regista, Premio Oscar, William Friedkin: un viaggio nel tempo capace di portare il pubblico nell'antico Egitto.v Al termine dell'opera, nel Foyer del Toro, Contrasti darà il benvenuto ad Atlante & Baobab! Atlante, band torinese formata da Claudio, Andrea e Stefano, unisce l'alt rock all'elettronica in un febbricitante e introspettivo vortice di suoni che si fonderanno con il pop languido e psichedelico pieno di sonorità soul e rhythm and blues di Gaia, alias, Baobab, cantautrice ventunenne. I primi 300 under 30 che acquisteranno il biglietto per l'Anteprima di Aida potranno assistere anche a Contrasti: al momento dell'acquisto, occorre scegliere la tipologia prezzo Anteprima+Contrasti. (ANSA).