Mostre: 30 da assedio Sarajevo, foto in esposizione a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Il Consiglio regionale del Piemonte sostiene una mostra fotografica sui 30 anni dell'assedio di Sarajevo: 'La lunga notte di Sarajevo: 5 aprile 1992 - 29 febbraio 1996'. Il taglio del nastro domani alle 17,30 al Mastio della Cittadella a Torino, dove saranno in esposizione immagini del fotoreporter torinese Paolo Siccardi.

A Sarajevo, che nel 1984 era stata sede delle Olimpiadi invernali ed era vivacissima sede culturale, Siccardi ha compiuto ben undici viaggi per documentare la guerra dei Balcani e testimoniare i quattro anni di assedio vissuti dalla città.

La mostra presenta trenta immagini in bianco e nero di grande formato. Fra queste anche una del musicista Vedran Smailović che suona il suo violoncello in smoking in mezzo alla città devastata, a testimonianza del desiderio di vita e di surreale normalità di quel periodo.

La mostra, con testi di Marco Travaglini e di Michele Ruggiero, è curata da Tiziana Bonomo ed è realizzata dall'associazione La Porta di Vetro, con il sostegno del Consiglio regionale, del Comitato Diritti Umani e del Comitato Resistenza e Costituzione. Sarà visitabile fino al 19 marzo tutti i giorni dalle 9 alle 19, con ingresso libero.

Paolo Siccardi è stato attivo in molti scenari di guerra, dall'Afghanistan durante l'invasione sovietica al Nicaragua sandinista, dalla prima guerra del Golfo con l'Iraq di Saddam Hussein ai conflitti nell'ex Jugoslavia, fino alla Siria con l'assedio di Aleppo. Dal 2015 è stato più volte anche in Donbass, per documentare quel conflitto. Nel 2017 ha ricevuto la Medaglia d'oro del presidente della Repubblica per la partecipazione alla mostra collettiva Exodos. (ANSA).