Iveco Group e Politecnico, Master per ingegneri mobilità

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Si è svolta oggi presso l'Industrial Village di Iveco Group, in strada Settimo a Torino, l'inaugurazione della seconda edizione del Master in Digitalization and Autonomous Commercial Vehicles for Carbon-Free Logistics. Il Master specialistico, di secondo livello e della durata di due anni, è organizzato dal Politecnico di Torino (e con la sua Scuola di Master e Formazione Permanente) con una logica custom per Iveco Group ed è sostenuto dalla Regione Piemonte tramite le misure del Fondo Sociale Europeo per gli Alti Apprendistati.

All'inaugurazione sono intervenuti Marco Liccardo, chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, Elena Chiorino, assessore della Regione Piemonte, Ezio Spessa, coordinatore scientifico del Master e Paolo Neirotti, direttore della Scuola di Master. I partecipanti alla prima edizione hanno condiviso l'esperienza con i 14 nuovi studenti iscritti al corso, che inizieranno le lezioni il 3 marzo. I temi trattati durante l'intero percorso formativo riguardano alcuni dei campi più innovativi della mobilità e del trasporto commerciale, quali la digitalizzazione, la connettività, la guida autonoma e le tecnologie ibride / elettriche applicate ai veicoli commerciali e industriali. (ANSA).