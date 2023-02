Codemotion, round da 8 milioni per continuare a crescere

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti It, ha chiuso un round di investimento da 8 milioni di euro guidato da Sinergia Venture Fund, fondo di Venture Capital specializzato in scale-up B2B. Al round ha partecipato una selezione di partner italiani e internazionali, tra cui Azimut Digitech Fund, Endeavor Catalyst, Primo Ventures, P101 con Italia 500 e Cdp Venture Capital attraverso il Fondo rilancio startup.

Codemotion è una piattaforma digitale che supporta la più grande community di sviluppatori e sviluppatrici in Europa, oltre 250 mila professionisti attivi, a cui offre contenuti ed eventi di aggiornamento e formazione, opportunità di carriera e networking, e una rete di oltre 300 aziende e startup interessate ad assumere talenti tech. Questo nuovo aumento di capitale porta a 15,5 milioni di euro il totale dei finanziamenti raccolti e porterà a un ulteriore potenziamento della piattaforma Codemotion. Continuerà anche lo sviluppo di Codemotion Talent che, a meno di un anno dal suo lancio, può già contare su un bacino di più di 5.000 sviluppatori in cerca di lavoro. Le risorse raccolte, inoltre, permetteranno a Codemotion di proseguire nel percorso di internazionalizzazione, con l'obiettivo di raggiungere nel 2025 la leadership europea con un milione di sviluppatori attivi sulla piattaforma, diventando punto di riferimento nel settore. Nel 2023 l'azienda si concentrerà sulla crescita in Italia e sul rafforzamento della presenza in Spagna e l'apertura di due nuovi mercati, anche valutando operazioni di M&A. (ANSA).