Asti-Cuneo, dopo stop Cultura giovedì vertice a Roma

Sull'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo ci sarà un vertice giovedì prossimo a Roma. Lo rivela il governatore Alberto Cirio, alla luce delle "criticità" sollevate "da parte del ministero dei Beni Culturali". Alla riunione parteciperanno il ministro Sangiuliano, il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi e la società concessionaria dell'Asti-Cuneo.

"Siamo al termine della realizzazione del penultimo lotto dell'Asti-Cuneo, previsto prima dell'estate, ed è fondamentale procedere ora con il via libera all'ultimo tratto", sottolinea Cirio. "Dal momento che nelle ultime ore abbiamo appreso il permanere di criticità di tipo documentale e tecnico, da parte del Ministero dei Beni Culturali, ci siamo immediatamente confrontati con il ministro Sangiuliano e con il ministro Salvini e giovedì alle ore 15 sarò a Roma, in modo da entrare nel merito dei loro rilievi e superare le criticità. Ringrazio i Ministri per essersi immediatamente messi a disposizione e attivati con la volontà comune di trovare una soluzione. Questa loro determinazione - conclude Cirio - ci rende fiduciosi, anche perché se le difficoltà persistessero il ministro Salvini si è già detto pronto a portare il completamento dell'Asti Cuneo in Consiglio dei Ministri, che ha il potere di superare eventuali ostacoli e dare comunque il via libera finale al completamento dell'opera". (ANSA).