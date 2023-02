Manomettevano bancomat, bottino da 4mila euro in due giorni

(ANSA) - VERBANIA, 04 FEB - Due uomini, un 49enne di origine albanese e un 45enne di nazionalità romena, sono stati arrestati con l'accusa di furto continuato aggravato in concorso. A fine agosto, avevano manomesso alcuni sportelli bancomat di Stresa e Baveno (Verbano-Cusio-Ossola) inserendo un dispositivo all'interno dell'erogatore di banconote, bloccando l'uscita del contante che finiva così per rimanere intrappolato nel marchingegno. In un secondo momento, i due si occupavano poi di rimuovere il dispositivo per impossessarsi del denaro. In un solo fine settimana, con questa tecnica, avevano accumulato un bottino di oltre 4.000 euro. I carabinieri sono risaliti a loro utilizzando le immagini di videosorveglianza e analizzando gli smartphone geolocalizzati sul luogo dei furti. Sono stati identificati e rintracciati a Milano. Il 49enne è accusato anche di possesso di documenti falsi. (ANSA).