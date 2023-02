Trapianti: polizia trasporta rene,oltre 700 km in 4 ore e 45

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - All'ospedale Molinette di Torino è stato trapiantato un rene trasportato dalla polizia a tempo di record: a bordo di una Lamborghini Huracan, gli agenti hanno percorso oltre 700 km in 4 ore e 45 minuti. La paziente trapiantata è una donna di 57 anni in dialisi.

"Una catena di solidarietà - sottolineano dalle Molinette - ha attraversato l'Italia incrociando coppie di donatori incompatibili. Aperta con una donazione da un deceduto in Piemonte, si è chiusa nella stessa Regione, attraversando Veneto e Abruzzo e salvando la vita a tre pazienti in trattamento dialitico. Sono stati così fatti viaggiare gli organi e non i riceventi".

L'intervento è stato eseguito dall'équipe della Chirurgia Vascolare ospedaliera e della Clinica urologica, dirette rispettivamente da Aldo Verri e da Paolo Gontero, e con l'assistenza anestesiologica dell'équipe di Roberto Balagna. La paziente è ora seguita dall'équipe nefrologica diretta da Luigi Biancone, responsabile del programma di trapianto di rene, primo centro in Italia per numero di trapianti renali.

La polizia collabora da anni con l'Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Trapianti, che coordina tutti i programmi nazionali di trapianto. Negli anni con la Lamborghini, attrezzata con una speciale frigobox, sono stati fatti oltre 200 servizi di trasporto eccezionale di organi. L'auto viene usata anche per servizi operativi su strade e autostrade, ed è intervenuta in più di 1.500 incontri di educazione stradale.

