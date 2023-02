Nuovi centenari nell'Astigiano. Nel 2023 se ne stimano 70

(ANSA) - ASTI, 02 FEB - L'Astigiano, nel 2023, conta di festeggiare 70 centenari. Lo stima la Provincia di Asti. L'anno è iniziato con i festeggiamenti per Ada Pregno di Castagnole delle Lanze ed è proseguito con il compleanno di Lidia Bianco di Costigliole d'Asti, omaggiata dal consigliere provinciale Angelica Corino che, a nome del presidente della Provincia Maurizio Rasero, le ha consegnato, come avviene per tutti i centenari, la pergamena di "Patriarca dell'Astigiano".

Traguardo raggiunto anche da Ines Colonna a Refrancore.

"Prendere parte ai festeggiamenti dei 100 anni ci fa riflettere su quanto sia edificante il confronto tra generazioni", hanno commentato in una nota il presidente Maurizio Rasero, insieme al consigliere Angelica Corino. (ANSA).