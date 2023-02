Famiglia: Caucino, parte bando certificazione Comuni Piemonte

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - La Regione Piemonte è, a tutti gli effetti una regione "family friendly" ed elargirà finanziamenti - e un bollino ufficiale - ai Comuni che sceglieranno di investire nelle politiche per la famiglia. L'iniziativa, che oggi è stata presentata in Sala Viglione, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, è stata fortemente voluta dall'assessora regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, come spiega una nota.

Dopo la delibera che ha istituito l'iniziativa, oggi la presentazione del bando. L'investimento complessivo è di 220mila euro e il massimo finanziabile per ogni progetto è di 27.500 euro, fino ad esaurimento delle risorse. È però previsto un co-finanziamento comunale del 10% da parte dei Comuni che intendano avviare un percorso finalizzato all'acquisizione della certificazione. Si tratta di una certificazione ufficiale che verrà rilasciata a seguito di uno specifico percorso, che comprende l'adozione di un Piano famiglia, cui i Comuni beneficiari potranno destinare parte delle risorse assegnate dalla Regione. Le richieste dovranno arrivare entro il 30 marzo.

"Quello che presentiamo oggi ai Comuni piemontesi - ha sottolineato Caucino - rappresenta una vera e propria pietra miliare per il sostegno ai nuclei famigliari ed è frutto di un lungo e attendo studio delle best pratice in uso con successo nella Provincia autonoma di Trento, partendo dal presupposto che, nella mia visione e nella visione di questa giunta, la famiglia è il cardine della nostra società e deve essere valorizzata e sostenuta con ogni mezzo possibile". (ANSA).