Basket: Coppa Italia, già sold out la finale di Torino

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Dopo 11 anni Torino ospita nuovamente le final eight di Coppa Italia 'Frecciarossa', al Pala Alpitour. Già tutto esaurito, 11mila biglietti venduti, per la finale del 19 febbraio, si avvicinano al sold out anche le semifinali di sabato 18. Ricco il programma di eventi collaterali della competizione, di cui è ambassador l'ex azzurro Carlton Myers, svelati oggi pomeriggio a Palazzo Madama, nel capoluogo piemontese, dal presidente della Lega Basket A, Umberto Gandini, dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e dal presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina.

I quarti di finale: il 15 febbraio Milano-Brescia, Pesaro-Varese, il 16 febbraio Virtus Bologna-Venezia e Derthona-Trento.

In programma la proiezione del docufilm sulla carriera di Sandro Gamba, oggi 91enne, protagonista di 'Un coach come padre', scritto e diretto dal regista e attore Finazzer Flory, in collaborazione con la Fip e il patrocinio della Lega basket.

Venerdì 17 febbraio, giorno di pausa della Frecciarossa Final Eight, cena di beneficenza al Pala Alpitour organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Allegra Agnelli, assieme a Lega Basket Serie A, intitolata "Un alley-oop per la ricerca" a favore dell'istituto di Candiolo (Torino) per sostenere il quotidiano lavoro di medici e ricercatori nella lotta contro il cancro. Nella serata la madrina della Fondazione, Cristina Chiabotto, batterà all'asta insieme a Sant'Agostino Casa d'Aste 15 lotti unici provenienti dal mondo dell'arte e dello sport. (ANSA).