Al Carignano di Torino Popolizio con Uno sguardo dal Ponte

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - L'attore e regista Massimo Popolizio si confronta di nuovo, dopo Furore di Steinbeck, con un grande testo della letteratura americana del '900: Uno sguardo dal ponte, il capolavoro di Arthur Miller, nella traduzione di Masolino d'Amico. Il debutto è martedì 7 febbraio alle 19,30 al Teatro Carignano dove resterà in scena nella Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 19 febbraio. Popolizio è interprete dello spettacolo insieme a Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio, Gabriele Brunelli. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Gianni Pollini e il suono di Alessandro Saviozzi. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Umberto Orsini e dal Teatro di Roma - Teatro Nazionale ed Emilia Romagna Teatro Ert - Teatro Nazionale.

Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte è il dramma della gelosia di Arthur Miller. Massimo Popolizio lo dirige e lo interpreta confrontandosi non solo con l'intreccio di questo grande affresco sociale, ma anche con i numerosi adattamenti cinematografici e televisivi realizzati dalla sua pubblicazione a oggi. "Tutta l'azione è un lungo flash-back: Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto a una sceneggiatura cinematografica", spiega Popolizio. (ANSA).