Scarpa: con Politecnico Torino studio modello isolamento termico

- ASOLO (TREVISO), 01 FEB - Il Politecnico di Torino e Scarpa, azienda italiana leader nella produzione di calzature per la montagna e per le attività outdoor, inaugurano una collaborazione triennale finalizzata ad elaborare un modello di analisi dell'isolamento termico degli scarponi da alpinismo, fino ad oggi mai realizzato nell'industria calzaturiera.

Il progetto nasce dall'esigenza di studiare l'isolamento del piede a temperature estreme, e definire in questo modo una scala di valutazione del comfort termico in condizioni di freddo severo, per realizzare calzature ancora più sicure e performanti. A questo scopo è stato attivato un Dottorato di Ricerca, con una borsa finanziata al 50% dall'azienda e al 50% dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per la ricercatrice Eleonora Bianca del Politecnico, che si concluderà nel 2025; esaurita la fase di test pilota, le successive serviranno per la costruzione di un modello attraverso software e nuovi test sul campo, identificando così una scala di performance per scarponi da alpinismo, che attualmente non esiste, in grado di definirne le prestazioni al variare dei materiali utilizzati e delle condizioni ambientali nelle quali questi vengono utilizzati.

La prima fase si è conclusa presso il Comfort Lab della sede del Politecnico di Biella, guidata da Ada Ferri, che dispone di una "camera climatica" in cui sono state realizzate delle prove di simulazione del sistema piede-scarpa in ambiente controllato, allo scopo di riprodurre il comportamento dello scarpone in differenti condizioni di utilizzo e osservarne eventuali modifiche nel comportamento termico nelle variabili tempo, temperatura e umidità.