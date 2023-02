Report Amnesty Apartheid Palestina, polemiche a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Clima caldo all'incontro promosso da Sinistra Ecologista nella Sala Colonne del Comune di Torino per presentare, a un anno dalla sua diffusione, il report di Amnesty International 'Apartheid di Israele contro la popolazione palestinese'. A suscitare le reazioni del pubblico in sala, le critiche mosse dal capogruppo FdI in Consiglio comunale, Giovanni Crosetto, che ha contestato la presenza, fra i relatori, di un rappresentante del movimento Bds e ha definito "antisemitismo sentire per un'ora e mezza senza contraddittorio, in quella che chiamiamo la casa dei cittadini, parlare di Israele come di uno Stato che pratica l'apartheid". Parole alle quali il pubblico ha risposto intonando 'Bella Ciao' e gridando frasi come "non ci facciamo dare degli antisemiti. I nostri padri erano partigiani". "Non accettiamo che la critica allo Stato di Israele per quello che fa nel suo Paese - ha replicato la capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale - sia tacciata di antisemitismo e questo dimostra per l'ennesima volta che il dibattito si è appiattito su questa posizione. Finalmente abbiamo potuto dare voce, in una sede istituzionale, a un report importante che ha avuto tanti attacchi da quando è uscito.

Continuare a non riconoscere quello che sta capitando ai palestinesi - ha concluso - non fa che peggiorare la situazione e calpestare i diritti di milioni di persone, e anche all'interno stesso di Israele esistono voci critiche". (ANSA).