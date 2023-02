Morto anziano coinvolto in un incidente ieri nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 01 FEB - E' morto l'automobilista gravemente ferito nell'incidente di ieri a Grana (Asti). L'uomo, 79 anni, in seguito a uno scontro frontale con un'altra auto, era stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale in codice rosso. In codice giallo invece il conducente dell'altra auto, che non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i carabinieri. (ANSA).