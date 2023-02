Airaudo, campagne Cgil per salari più alti e stop precarietà

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Aumentare i salari e riformare il fisco, stop alla precarietà e riduzione degli orari di lavoro, legalità e sicurezza sul lavoro, nuovo stato sociale, politiche di sviluppo e nuovo stato sociale. Sono i temi delle cinque campagne che la Cgil Piemonte lancia dal suo congresso. Lo ha spiegato il segretario generale Giorgio Airaudo che, con la sua relazione, ha aperto i lavori al Teatro Concordia di Venaria.

Al dodicesimo congresso regionale della Cgil Piemonte, partecipano 320 delegati e: delegate di 12 categorie e 7 Camere del Lavoro territoriali. Sono 148 donne e 172 uomini, 80 i pensionati. E' l'ultimo appuntamento piemontese prima del congresso nazionale della Cgil che si terrà a Rimini dal 15 al 18 marzo.

"Non possiamo non manifestare la nostra preoccupazione sullo stato di avanzamento di alcune importanti opere per lo sviluppo del Piemonte: Parco della Salute Torino; metropolitana di Torino; nuovo tunnel del Colle di Tenda e opere accessorie; terzo valico dei Giovi; quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona- Voghera" ha detto Airaudo rivolgendosi al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Mancano sedi e luoghi di confronto utili, i livelli di rappresentanza istituzionale appaiono pletorici. Servono visioni e strumenti anche innovativi, nazionali e regionali, se vogliamo invertire il declino del Piemonte" ha sottolineato il numero uno della Cgil piemontese. (ANSA).