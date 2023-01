'Tartufo dell'anno' assegnato a presidente Figc Gravina

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Il premio 'Tartufo dell'anno' è stato assegnato quest'anno al presidente della Figc Gabriele Gravina. Lo hanno deciso i promotori del riconoscimento: Città di Alba, Regione Piemonte e Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. La consegna è prevista a Roma, il 3 febbraio. Si tratta di uno degli ultimi esemplari di questa stagione - per legge regionale la cerca del tartufo in Piemonte termina il 31 gennaio - che pesa 216 grammi.

La consegna avverrà nel corso della cerimonia ufficiale nella a sala 'Paolo Rossi' di via Gregorio Allegri alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del sindaco di Alba, Carlo Bo, e della presidente della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Liliana Allena.

"La Nazionale è una eccellenza italiana come lo è per noi il Tartufo Bianco d'Alba - spiegano Cirio e il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso -. Il fatto che la Figc abbia voluto associare un prodotto unico, in cui si identifica l'enogastronomia del nostro Paese, alla maglia di cui tutti noi Italiani siamo innamorati, è un motivo di grande orgoglio per la nostra terra".

Il riconoscimento nasce dallo spot per lanciare la nuova maglia azzurra firmata dallo sponsor tecnico Adidas, il video con la voce narrante di Alessandro Del Piero, le colline di Langhe, Roero e Monferrato che emergono dalle nebbie mattutine a fare da sfondo ai giovani protagonisti - un cercatore di tartufi con il suo cane, gli azzurri Gianluigi Donnarumma e Martina Rosucci, oltre al cantautore e rapper Blanco. (ANSA).