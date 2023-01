Sei setter nel degrado, sequestrati da guardie zoofile Oipa

(ANSA) - ISOLA SANT'ANTONIO, 31 GEN - Sei setter, quattro femmine e due maschi, relegati in un serraglio di 40 metri quadrati, tra sporcizia e nessuna igiene, sono stati sequestrati dalle guardie zoofile Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Alessandria a Isola Sant'Antonio.

Sanzionato il cacciatore dell'Alessandrino che li deteneva.

"Siamo intervenuti dopo una segnalazione anonima e li abbiamo trovati deperiti, in uno scenario fatiscente, costretti a vivere all'addiaccio in tre cucce non coibentate, abbandonati a loro stessi su un pavimento di rifiuti ed escrementi - spiega Claudio Ivaldi in un comunicato -. Avevano a disposizione poca acqua, in alcune ciotole addirittura vi erano muschio ed erba. I setter inoltre non sono risultati iscritti all'anagrafe canina; non avevano certificati vaccinali e, non essendo stati sterilizzati, erano anche utilizzati per cucciolate". Ora tutti e sei sono ospitati in un canile e potranno essere presi in affido provvisorio, dopo l'intervento di sterilizzazione e il regolare iter amministrativo che è stato avviato. (ANSA).