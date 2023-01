Questura Torino riorganizza orari passaporti, nuove aperture

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - La Questura di Torino riorganizza gli orari degli uffici dedicati ai passaporti. Una decisione pressa "in relazione alla eccezionale richiesta del documento valido per l'espatrio" che sabato scorso ha creato in città lunghe di code di utenti in attesa. Così la Questura "ha operato una riorganizzazione interna volta a garantire la possibilità di presentare le istanze per il rilascio del passaporto in via continuativa".

Per tutto febbraio gli uffici dedicati alla presentazione delle istanze osserveranno orari dedicati a chi non è riuscito a ottenere un appuntamento sull'Agenda on line: lunedì e giovedì, dalle 14 alle 19, in piazza Cesare Augusto 5; martedì dalle 9 alle 13 in piazza Cesare Augusto 5 e in tutti i commissariati. I nuovi orari saranno attivi da lunedì 6 febbraio.

La Questura di Torino ricorda, inoltre, che per la presentazione di istanze con carattere documentato di urgenza è possibile rivolgersi tutti i giorni dalle 9 alle 13 allo sportello di piazza Cesare Augusto 5. Viene raccomandato, inoltre, "al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di cittadini presso un unico Ufficio di Polizia, "di prediligere, laddove possibile, il Commissariato di P.S. competente per la zona di residenza o domicilio".

Rimangono, inoltre, le aperture degli uffici di Piazza Cesare Augusto 5 e dei commissariati. previste ogni ultimo sabato del mese dalle 8 alle 13 nelle date del 25 febbraio, 25 marzo, 22 aprile e il 27 maggio. La Questura - si legge nella nota - - "sta ponendo massimo impegno e attenzione verso ogni singola istanza al fine di garantire il rilascio del documento a tutti gli aventi diritto che ne facciano richiesta". (ANSA).