Asl Vercelli inaugura finto casinò per lotta alle ludopatie

(ANSA) - VERCELLI, 31 GEN - Tre slot machine, un tappeto verde con tanto di roulette, e poi tavoli per il black jack e il poker, luci soffuse e assenza di orologi. Rimarrà fino al 1° marzo nell'auditorium di Santa Chiara a Vercelli un finto casinò allestito con il progetto "Fate il nostro gioco", promosso dal Ser.D dell'Asl di Vercelli con l'agenzia formativa Taxi 1729.

L'iniziativa ha lo scopo di illustrare a studenti, cittadini e potenziali ludopatici i rischi legati al gioco d'azzardo, attraverso visite guidate effettuate da Paolo Canova e Diego Rezzuto, un matematico e un fisico entrambi torinesi.

L'inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza della direzione Asl e del direttore del Servizio per le dipendenze Vincenzo Amenta.

Attraverso tre ambienti, gli esperti conducono il pubblico alla scoperta dei meccanismi che si celano dietro slot machine e roulette. Il percorso è arricchito da una serie di pannelli che mostrano le probabilità di vincita per ogni singolo gioco, compresi i sistemi Gratta e Vinci e Win for Life. "C'è gente che dopo due giorni ha già finito i soldi della pensione al gioco d'azzardo - dice Amenta -; l'unica arma che abbiamo a disposizione è la prevenzione. Porteremo qui anche i giocatori patologici per far capire loro i pericoli del gioco". (ANSA).