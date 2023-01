Scivola e perde il sentiero, 58enne soccorso nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 30 GEN - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorrere un uomo di 58 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso il sentiero per rientrare da un'escursione al monte Massone, nel territorio di Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola).

L'escursionista, partito dalla frazione di Inuggio, è scivolato mentre tornava alla propria auto: una caduta che non gli ha procurato serie ferite, ma gli ha fatto perdere il sentiero. Non potendo sollevarsi l'elicottero, a causa dell'ora e dell'imbrunire, sono intervenuti sei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Omegna, che l'hanno raggiunto grazie alle coordinate inviate tramite telefonino e successivamente riaccompagnato alla vettura. (ANSA).