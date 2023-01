Donne ferite a coltellate a Torino, due arresti

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati dagli agenti di polizia della Squadra Mobile di Torino, guidata dal dirigente Luigi Mitola, in quanto accusati di tentato omicidio. I due, a quanto si apprende da ambienti investigativi, sarebbero sospettati di essere gli autori delle aggressioni avvenute nella notte del 23 gennaio, in via Trino e in via Biscarra, alla periferia del capoluogo piemontese, quando due ragazze romene vennero accoltellate.

Dalle indagini, coordinate dai pm Paolo Scafi e Giulia Rizzo, è emerso che i due fatti, accaduti nella stessa notte ma in zone differenti della città, sarebbero collegati tra di loro. A quanto si apprende i due uomini, che sarebbero sospettati di altre aggressioni a prostitute, sono stati ritracciati e fermati nella zona di Verona. I due giovani stranieri, irregolari e originari rispettivamente della Libia e della Tunisia, sono accusati il primo del tentato omicidio di una donna, ed, entrambi, del tentato omicidio e della tentata rapina.

Dalle indagini è emerso che il giovane libico avrebbe puntato un coltello alla gola di una 24enne, in via Trino, nel quartiere Barriera di Milano, ferendola poi alla spalla ed alla mano destra. La reazione della donna lo aveva messo in fuga. La seconda aggressione era avvenuta in via Biscarra, nel quartiere Mirafiori Nord, alla periferia di Torino.

I due uomini, dopo essere entrati all'appartamento di una 28enne e dopo aver tentato di rubarle del denaro, hanno raggiunto la donna che cercava di chiedere aiuto, accoltellandola all'addome.

La vittima dell'aggressione era stata trasportata all'ospedale delle Molinette, dove era stata operata. Dopo le aggressioni i due hanno lasciato Torino, trovando rifugio prima in Lombardia e poi a Verona, dove sono stati fermati nelle vicinanze della stazione ferroviaria. (ANSA).