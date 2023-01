Passaporti: Questura, inutile psicosi, nessuno resterà senza

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Circa seimila persone sono in coda a Torino davanti ai quattordici uffici, compresi i commissariati di zona, per la richiesta di rinnovo o rilascio del passaporto.

La preoccupazione di rimanere senza il documento ha spinto molti a mettersi in fila da questa notte, creando così lunghe code nel giorno di apertura straordinaria, prevista per ogni sabato della fine del mese (le prossime date sono il 25 febbraio, 25 marzo, 22 aprile e 27 maggio).

Ma dalla Questura di Torino assicurano che "nessuno resterà senza passaporto. Chi ha il viaggio prenotato non perderà i biglietti". Infatti, sottolineano "nessuno fino ad ora non ha ottenuto il passaporto nei tempi richiesti". In coda ci sono anche persone che, nonostante debbano recarsi in viaggio all'estero ad agosto, si sono presentati già oggi per la richiesta. Da luglio sono 8 le aperture straordinarie che hanno permesso di acquisire circa 3.000 istanze. Nel 2022 sono state acquisite un totale di 70.486, quasi il doppio rispetto al precedente anno (37.882). "Non si deve rischiare di cadere nella psicosi - concludono dalla Questura - perché ad oggi tutte le pratiche sono state tutte evase". (ANSA).