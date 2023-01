Confindustria Cuneo, costituito tavolo Energy manager

(ANSA) - CUNEO, 28 GEN - E' stato costituito presso Confindustria Cuneo il tavolo che raggruppa gli Energy Manager delle imprese del territorio, iniziativa avviata per supportare le aziende nel risparmio e nell'efficienza energetica. Insieme al Responsabile del Servizio Energia, Sicurezza ed Ambiente di Confindustria Cuneo, Andrea Corniolo, si sono riuniti al tavolo i rappresentanti di Ferrero industriale stabilimento di Alba, ABET Laminati, AGC, Westsport FUEL, Michelin, Valeo e, in videocollegamento, ITT Italia. Nell'ambito dei progetti di collaborazione sui temi dell'innovazione e digital 4.0 tra Confindustria Cuneo e il Politecnico di Torino, in questo primo incontro, ha partecipato il professor Alfonso Capozzoli del Dipartimento Energia e coordinatore del laboratorio BAEDA che, insieme ai ricercatori Marco Piscitelli e Silvio Brandi, ha presentato le principali opportunità offerte dalll'intelligenza artificiale offre per ottimizzare la gestione energetica nelle imprese.

Oltre agli aspetti tecnici e applicativi, è stato anche affrontato il tema delle competenze.

"L'incontro - evidenzia Capozzoli - ha dimostrato l'importanza di tenere in connessione il mondo accademico che analizza e teorizza i modelli con quello delle imprese che ci riportano casi pratici e concreti su cui poter sperimentare e trasferire la conoscenza".

Nelle prossime riunioni del tavolo degli Energy manager verranno approfonditi gli aspetti legali, contrattuali, normativi collegati ai temi energetici. (ANSA).