Tre nuovi ecografi ad Asti per consultori e ambulatori

(ANSA) - ASTI, 27 GEN - L'Asl di Asti ha a disposizione tre nuovi ecografi di ultima generazione, che serviranno a migliorare la dotazione tecnologica di consultori e ambulatori ginecologici. I tre apparecchi, ecotomografi ginecologici corredati di stampanti termiche di tipo medicale, sono stati destinati al Consultorio di Asti, al Consultorio di Nizza e agli ambulatori ginecologici del Cardinal Massaia.

Gli ecografi hanno un valore complessivo di 78mila euro e sono stati acquistati con i fondi del Pnrr. Per la sanità astigiana, i fondi ammontano a quasi 7 milioni di euro, solo per le attrezzature mediche, e 36 milioni di euro nel suo complesso.

"È un altro tassello in direzione del potenziamento dell'attività dei consultori, obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall'inizio - sottolinea il Direttore generale Asl AT Flavio Boraso -, insieme al rinnovamento della strumentazione per i nostri professionisti, in ospedale e sul territorio, che stiamo perseguendo con tutte le risorse a nostra disposizione e con quelle del Pnrr". (ANSA).