Covid, in Piemonte calano ancora i contagi, positività 2,5%

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - In Piemonte la curva dei contagi presenta ancora una decrescita rispetto al periodo precedente, registrando l'ottava settimana di calo. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,6%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,3%, mentre la positività dei tamponi è al 2,5%: tutti dati in ulteriore decremento rispetto a sette giorni fa e ai minimi storici dall'inizio della pandemia.

In base ai dati diffusi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati nella prima e seconda settimana del 2023, rispettivamente il 3 e il 10 gennaio scorsi, evidenziano diverse dominanze a seconda dei depuratori, ma tutte di sottovarianti di Omicron.

Tra venerdì 20 gennaio e giovedì 26 gennaio sono state vaccinate 17.258 persone: 131 hanno ricevuto la prima dose, 111 la seconda, 491 la terza, 8.877 la quarta, 7.648 la quinta.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.821.923 dosi, di cui 3.345.723 come seconde, 2.963.537 come terze, 776.581 come quarte, 129.502 come quinte.

In Piemonte nel periodo dal 20 al 26 gennaio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 220. Suddivisi per province: Alessandria 41, Asti 14, Biella 10, Cuneo 21, Novara 26, Vercelli 7, Vco 7, Torino città 32, Torino area metropolitana 57.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.539(-236). (ANSA).