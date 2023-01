Cgil: Airaudo, ricostruire sanità pubblica nostra priorità

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - "Dobbiamo ricostruire una sanità e un'assistenza pubblica. Bisogna rompere ogni ambiguità. I modelli di privatizzazione che hanno portato all'indebolimento del sistema pubblico, messo alle corde dalla pandemia, non sono ripetibili". E' questa, spiega Giorgio Airaudo la priorità che la Cgil Piemonte - con 340.000 iscritti tra le più grandi d'Italia - metterà al centro del congresso in agenda mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, al teatro Concordia di Venaria, presente il segretario nazionale Christian Ferrari. E' l'ultimo appuntamento prima del congresso nazionale che si terrà a Rimini dal 15 al 18 marzo.

"L'altro tema centrale è la polarizzazione sempre più accentuata nel mondo del lavoro con pochi posti ben remunerati e sempre più lavori instabili, precari, pagati poco. Le province hanno velocità diverse, ma nel suo insieme il Piemonte è un nuovo Sud. Manca una visione e mancano i luoghi per confrontarsi" spiega Airaudo. Il terzo tema è quello "degli infortuni sul lavoro: il Piemonte è la quarta peggiore regione".

Al congresso, che si concluderà con il lancio di campagne su ognuno dei temi principali, parteciperanno 320 delegati:148 sono donne, 80 sono pensionati. Il primo giorno è prevista una tavola rotonda, moderata dal direttore della Stampa, Massimo Giannini, con Antonio Baravalle (Lavazza), Simone Miatton (Michelin Italia) e Alberto Dal Poz (vicepresidente Unione Industriali).

Giovedì interverrà don Ciotti, mentre lo storico Alessandro Barbero racconterà gli assalti fascisti delle Camere del Lavoro.

Sarà anche 'un congresso che fa bene al cuore'. Nello zaino dei delegati non ci saranno gadget. Verrà acquistato un defibrillatore che, dopo il congresso, sarà installato nella sede Cgil di via Pedrotti e sarà a disposizione del quartiere.

