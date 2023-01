Bonaccini a Mirafiori, dobbiamo stare vicino a lavoratori

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Stefano Bonaccini ha messo Mirafiori al primo posto dell'agenda torinese. Davanti alla fabbrica oggi Stellantis lo hanno accolto i delegati della Fiom e della Uilm, alcuni esponenti del partito come gli ex parlamentari Davide Gariglio e Antonio Boccuzzi.

"Non è che arrivare davanti a una fabbrica risolva il problema del rapporto tra il Pd e i lavoratori, sarei sciocco a pensarlo. Credo che anche fisicamente sia necessario stare dove la gente studia, lavora, vive. Penso che il Pd sia stato percepito, e forse abbia pagato un prezzo troppo alto rispetto ai suoi demeriti, come una forza politica distante dalla gente che lavora" ha spiegato il candidato alla segretario del Pd. "Se non torniamo sui luoghi di lavoro, se non si discute guardando negli occhi i cittadini si possono avere le migliori idee del mondo, ma si rischia di fare solo demagogia", ha aggiunto Bonaccini. "Io sono abituato ad andare tra i lavoratori. Penso che si debba stare al loro fianco laddove si crede che abbiano ragione e la vertenza sia giusta perché sentire la vicinanza delle istituzioni e dei partiti ricrea la fiducia immediatamente. In questi anni hanno trovato gli altri, poco noi.. Se divento segretario il gruppo dirigente nazionale avrà il dovere di stare sui territori, per confrontarci, ascoltare e rischiare anche i fischi. Una classe dirigente autorevole la vedi quando le cose vanno male". Bonaccini ha aggiunto che "il problema principale dell'Italia è il precariato. C'è quasi un'intera generazione che rischia di non potere farsi una famiglia. Dobbiamo combatterlo partendo dal fatto che il lavoro precario deve costare più di quello stabile". (ANSA).