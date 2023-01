No vax e no green pass sotto ordine medici per De Mari

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Alcune decine di no vax e no green pass si sono raccolte in presidio oggi a Torino davanti alla sede dell'Ordine dei medici. L'occasione è stata la convocazione della dottoressa Silvana De Mari, chiamata a rispondere, nell'ambito di un procedimento disciplinare, delle metodiche 'alternative' che aveva propagandato durante l'emergenza Covid per la cura dei pazienti. "I medici che fanno del bene e salvano delle vite - ha detto uno speaker, Marco Liccione, animatore del comitato La Variante Torinese - vengono perseguitati. A quelli che ammazzano la gente non fanno nulla". (ANSA).