Equa, giusta, libera, è l'Italia di Marracash Levante Elodie

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - È equa, giusta e libera l'Italia che vorrebbero Marracash, Levante e Elodie. A raccontare l'immaginario dei tre talenti è Lavazza Qualità Rossa, a partire da un gesto quotidiano: il rito del caffè. Gli artisti firmano la nuova edizione limitata del brand interpretando il tema 'L'Italia che vorrei' per dare voce alle ambizioni degli italiani, a partire dai più giovani.

I tre 'portavoce' scelti, spiega il Marketing Communication and Brand Home director di Lavazza, Carlo Colpo, sono "un punto di riferimento per le nuove generazioni e non solo. Con il loro linguaggio e la loro capacità di veicolare, attraverso la musica, messaggi di grande impatto, danno voce a tutti gli italiani che condividono con noi i valori di libertà, equità e giustizia". Con l'edizione limitata della miscela, i fan potranno partecipare al concorso per assistere live o in streaming alle esibizioni dell'estate 2023 in tre città italiane di Marracash, Levante ed Elodie. "Lavazza Qualità Rossa ha scandito le tappe della crescita e dell'evoluzione del caffè italiano negli ultimi 50 anni" ricorda il Regional director Italia e Svizzera del Gruppo Lavazza, Igor Nuzzi.

"È stato fin dall'inizio l'incarnazione del nostro modo di guardare verso il futuro, della spinta alla ricerca e all'innovazione. Un prodotto che ha saputo evolversi per rispondere alle esigenze e alle preferenze dei consumatori, portando di generazione in generazione, da una colazione all'altra, da una pausa all'altra, il rito del caffè". Il brand, partner di Fantasanremo, ha creato la lega 'Lavazza Qualità Rossa' per coinvolgere gli utenti nella sfida del Festival.

(ANSA).