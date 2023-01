Energia: Ameconviene.it, 400mila consulenze sulle tariffe

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Sono oltre 400 mila gli utenti che hanno chiesto consulenza ad Ameconviene.it per i contratti di forniture energetiche e 30mila famiglie - spiega Adventure, la società torinese artefice del progetto - "sono state accompagnate nella scelta delle forniture giuste".

L'offerta di Ameconviene.it "non è il solito confronto di tariffe, ma un servizio di consulenza personalizzato e professionale che sa intercettare i bisogni e propone soluzioni realmente su misura di utente. Orientarsi fra le decine e decine d tariffe, soprattutto in questo periodo storico, può risultare davvero complesso - spiega Silvana Cozza, ceo di Adventure stl - il consumatore si trova spesso e comprensibilmente spaesato: tra voci di spesa da interpretare e costi fissi da confrontare, i parametri da tenere in considerazione richiedono un occhio esperto e una guida professionale che suggerisca la soluzione giusta".

Ameconviene.it propone "i servizi tra i migliori brand e, sulla base dei bisogni e delle abitudini degli utenti, calcola la stima del risparmio e la tariffa che si adatta al loro stile di vita". Inoltre è un "partner digitale per le aziende fornitrici di servizi, che amplia e fidelizza la clientela online". (ANSA).