Brick Art a Palazzo Barolo, prorogata fino al 21 febbraio

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - La mostra Brick Art a Palazzo Barolo è stata prorogata fino a martedì 21 febbraio. Lo hanno deciso di comune accordo la produzione Next Exhibition, gli artisti di Piemonte Bricks e la location di Palazzo Barolo.

Confermati anche nuovi laboratori didattici sabato 4 e sabato 11 febbraio, sempre in compagnia dello staff di Piemonte Bricks per realizzare in mattoncini una simpatica maschera di Carnevale.

"Abbiamo ricevuto moltissime richieste di proroga e sarebbe stato un peccato non accontentare il pubblico. In particolare i bambini che ci hanno già visitato sono rimasti entusiasti dei laboratori nella sala didattica e per questo abbiamo chiesto allo staff di Piemonte Bricks di poterli rinnovare con nuovi contenuti" dice Elena Marelli, direttrice della mostra. (ANSA).