Autoaddestramento al terrorismo, condannato un anarchico

Autoaddestramento al terrorismo. Questo uno dei reati per i quali oggi a Torino è stato condannato un anarchico residente nella zona di Lanzo, Davide Perotti, quarantenne.

La pena calcolata dal tribunale al termine di un rito abbreviato è di tre anni e dieci mesi di reclusione.

La procura aveva chiesto una pena complessiva di oltre nove anni, affermando che l'uomo (chiamato a rispondere anche di alcune rapine senza connotazioni eversive) stesse preparando attentati presso il Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) e la sede di Intesa Sanpaolo. L'evento non si era non si è mai verificato, ma la pubblica accusa aveva ugualmente contestato l'atto di terrorismo, che il gup ha ritenuto 'assorbito' dalle presunte attività di autoaddestramento.