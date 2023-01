Teatro Astra, 8 febbraio prima assoluta di Frankestein

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Debutta in prima assoluta a Torino, al Teatro Astra, casa della Fondazione Tpe Teatro Piemonte Europa, mercoledì 8 febbraio, Frankestein, adattamento teatrale del romanzo di Mary Shelley, per la regia e scrittura di Filippo Andreatta. La produzione è a cura di Oht Office for Human Theatre: uno spettacolo teatrale che è anche reading session, installazione, radiodramma e release musicale generati come parti di una sperimentazione che indaga le molteplici ramificazioni del romanzo.

L'opera fu scritta nel giugno del 1816, l'anno dopo la disastrosa eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, che aveva coperto il cielo di cenere provocando un oscuramento globale, carestie e un drastico calo delle temperature. Nell'anno senza estate, come fu soprannominato, un gruppo di giovani intellettuali, rinchiusi a causa del maltempo a villa Diodati sul lago di Ginevra, si cimenta nella stesura di un racconto del terrore su invito dell'ospite lord Byron. Da questa suggestione parte la lettura scenica di Filippo Andreatta, che da diversi anni lavora all'esplorazione dei rapporti fra teatro, paesaggio, architettura e ambiente. La creatura nata dalle mani del dottor Frankenstein si muove in un primordiale paesaggio alpino dove è evidente la superbia dell'uomo che cerca di manipolare il corpo, la vita e le leggi della Natura. (ANSA).