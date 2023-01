Flashback Habitat, bando Living Rooms per artisti Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee inaugura il nuovo anno con il lancio del bando per Living Rooms / Stanze viventi, in programma sabato 28 gennaio alle 11 in corso Giovanni Lanza 75 a Torino. Dalla fiera d'arte Flashback Art Fair dello scorso novembre - definita da Artribune Migliore Fiera Italiana 2022 - ai primi progetti artistici site specific di fine anno, all'attuale lancio del bando pubblico per artiste e artisti che vivono e/o lavorano in Piemonte, Flashback Habitat in pochi mesi cerca di fare entrare l'arte nella quotidianità e di ridare vita a quanto è stato ignorato, trascurato, opere, luoghi o persone.

"Quello che è stato fatto finora in corso Lanza 75 è solo l'inizio di quanto può succedere qui" afferma Alessandro Bulgini direttore artistico di Flashbak Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee. "Ora la sfida è così ambiziosa che va alimentata con una combinazione di ulteriori risorse e l'inizio di questa avventura, anche in connessione col nome Habitat, sta nel creare un dono, un ambiente favorevole, che sia un esempio fruibile da tutti." Il bando si propone di riattivare 3.000 mq e 70 stanze che pertengono alla Palazzina A dell'ex Ipi (Istituto Provinciale per l'Infanzia, brefotrofio cittadino fino agli anni '80) in corso Giovanni Lanza 75. Stanze abbandonate dal 2013 che torneranno a nuova vita grazie all'arte. Le stanze accoglieranno i progetti delle artiste e degli artisti selezionati dal bando pubblico e, una volta che avranno preso forma le opere durante il periodo di residenza artistica, saranno vissute da associazioni, artisti, musicisti, fotografi. Per partecipare al bando c'è tempo fino al 28 febbraio per presentare i progetti di opere site-specific inviandoli alla mail: specialprojects@flashback.to.it. Delle proposte che parteciperanno ne saranno selezionate 14 che verranno realizzate da marzo a novembre 2023. (ANSA).