Edilizia: 'Rondò dei talenti' ottiene certificazione Leed

(ANSA) - CUNEO, 25 GEN - Il 'Rondò dei Talenti' di Cuneo ha ricevuto la prima certificazione LEED della Provincia di Cuneo, come riconoscimento per "l'approccio orientato alla sostenibilità utilizzato nel corso dei lavori di riqualificazione dell'edificio". La consegna a conclusione dell'incontro "L'architettura di qualità per il rilancio del territorio", promosso dalla Fondazione CRC all'interno del Rondò dei Talenti.

Leed è un programma di certificazione volontario che valuta tutto il ciclo di vita di un edificio, dalla progettazione alla costruzione, e promuove un approccio orientato alla sostenibilità, con una particolare attenzione a criteri come la sostenibilità del sito, l'efficienza nell'uso dell'acqua, l'attenzione per energia e atmosfera, l'utilizzo di materiali e risorse riciclate, la qualità degli ambienti interni. Questa certificazione è stata sviluppata negli Stati Uniti dalla U.S.

Green Building Council (USGBC) e GBC ITALIA (Green Building Council Italia) è l'organismo che ha introdotto lo standard LEED nel nostro paese, a partire da aprile 2010. "L'attenzione alla sostenibilità e la volontà di rigenerare spazi da restituire alla comunità provinciale sono temi che la Fondazione CRC ha scelto come strategici per le proprie progettualità - commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC - Le certificazioni di questo tipo sono in crescita nel nostro Paese, ma concentrate principalmente nei grandi centri metropolitani: con il Rondò dei Talenti, la Fondazione apre un percorso virtuoso, con l'auspicio che altri enti del nostro territorio possano proseguire su questa strada". (ANSA).