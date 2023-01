Torna Rally Talk, le sfide dell'epoca d'oro dei rally

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Si riaccendono i riflettori, mercoledì 25 gennaio, sulle grandi sfide dell'epoca d'oro dei rally con Rally Talk, ciclo di incontri realizzato al Museo Nazionale dell'Automobile e promosso dalla Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica in occasione della mostra The Golden Age of Rally. Attraverso le voci e i volti di alcuni dei protagonisti, questo nuovo appuntamento permetterà di rivivere uno dei confronti passati alla storia, quello del Mondiale Rally del 1983, che vide Lancia 037 contro Audi Quattro.

Tante sono state le battaglie epiche in questa disciplina, ma poche hanno lasciato il segno come quella dell'undicesimo Wrc.

Uno scontro tra Italia e Germania, le due ruote motrici della casa torinese contro la trazione integrale della casa di Ingolstadt, Walter Röhrl, Markku Alén e Attilio Bettega contro Hannu Mikkola, Michèle Mouton e Stig Blomqvist. Un testa a testa che tenne tutti gli appassionati con il fiato sospeso fino alla tappa di Sanremo dove, Lancia si aggiudicò il campionato costruttori. A Mikkola, la vittoria del mondiale piloti. Un'auto a due ruote motrici era riuscita a battere lo strapotere del 4wd: nessun'altra in futuro ci sarebbe più riuscita. A far rivivere le emozioni di questa sfida leggendaria, dalle 17,30 presso l'Auditorium del Mauto, saranno Cesare Fiorio, Team Principal Lancia nel Wrc 1983, Carlo Cavicchi, giornalista e scrittore, Sergio Limone, ingegnere che lavorò allo sviluppo della Lancia 037, Tonino Tognana, campione italiano rally 1982, e Fabrizia Pons, navigatrice di Michèle Mouton nella squadra Audi.

Rally Talk proseguirà con altri tre appuntamenti, mercoledì 15 febbraio, giovedì 23 marzo e giovedì 20 aprile. (ANSA).