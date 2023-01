Teatro Regio Torino, Il Barbiere di Siviglia apre stagione

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il Barbiere di Siviglia, il capolavoro di Gioachino Rossini, per la prima volta a Torino nella versione firmata da Pierre-Emmanuel Rousseau, apre la stagione 2023 del Teatro Regio. E' il ritorno alla normalità dopo tre anni complicati tra commissariamento, pandemia e lavori di ristrutturazione. Un assaggio c'è già stato sabato con l'Anteprima Giovani, aperta agli under 30 con un biglietto a dieci euro e una formula particolare. Un format, voluto dal sovrintendente Mathieu Jouvin alla guida del teatro dalla primavera del 2022, che ha riscosso un grande successo come dimostrano anche le 1.200 card giovani vendute in un mese. Il Maestro Diego Fasolis, esperto del repertorio del Settecento e del primo Ottocento, torna al Regio e dirige un cast giovane che vede tra i protagonisti: Santiago Ballerini, Leonardo Galeazzi, Josè Maria Lo Monaco e John Chest. L'allestimento è dell'Opéra national du Rhin in coproduzione con l'Opéra de Rouen Normandie. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea Secchi; al fortepiano Carlo Caputo. Il cartellone prevede fino a giugno Il flauto magico, l'Aida, Madama Butterfly. Dal prossimo anno si ritornerà alla programmazione classica autunno-estate. (ANSA).