Neve sulle Alpi piemontesi, 60-70 cm su Cozie e Marittime

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Poche gocce di pioggia a Torino, ma sulle montagne delle valli di Susa e Chisone e sul basso Piemonte la perturbazione ha portato neve abbondante. A Sestriere tra il pomeriggio di ieri e la notte scorsa si sono accumulati 40-50 cm di neve fresca, da mercoledì pomeriggio tornerà il 'bel' tempo che dovrebbe proseguire per tutto il prossimo weekend. Il Servizio Meteomont dei Carabinieri riporta 70 cm di neve sulle Alpi Cozie nord e sulle Marittime, 60 sulle Cozie sud, 45 sulle Graie, 3'0 sulle Alpi Liguri; molto più scarse o addirittura assenti le nevicate sul nord del Piemonte.

10 cm ad Alagna Valsesia, 6 sulle Alpi Pennine.

Dopo le schiarite di pioggia, Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede per domani la risalita del minimo depressionari che faà riprendere le precipitazioni sul basso Piemonte, a carattere nevoso oltre i 400-600 metri. "Giovedì - informa Arpa - la depressione si allontanerà verso sudest e flussi settentrionali più asciutti determineranno un miglioramento del tempo, con sole in quota e nubi irregolari nei bassi strati". (ANSA).