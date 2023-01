Agnelli: Giovani Imprenditori Torino ricordano l'Avvocato

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali di Torino apre, per la prima volta, a tutti i cittadini il suo tradizionale Concerto annuale. L'evento si è tenuto martedì 24 gennaio al PalaRuffini e avrà come ospite d'onore il famoso artista croato Maksim Mrvica. In apertura, nel suo saluto, il presidente Alberto Lazzaro ricorderà l'Avvocato Gianni Agnelli, scomparso vent'anni fa. E' la prima volta dagli anni '80 che i Giovani Imprenditori danno ai torinesi la possibilità di partecipare al concerto, organizzato per gli associati. Il Concerto per Torino, che si tiene in una location solitamente dedicata agli eventi sportivi, è sold out.

"Quest'anno - spiega Lazaro - abbiamo deciso di aprire per la prima volta a tutti i torinesi, in particolare ai giovani, la partecipazione al tradizionale concerto organizzato dai Giovani Imprenditori, offrendo la possibilità di assistere a un'esibizione di livello internazionale. Il mio desiderio è che eventi come questo, reso possibile dalla grande collaborazione con l'amministrazione comunale, possano diventare un'abitudine per la nostra città". Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali Torino riunisce imprenditori e manager under 40.

Primo in Italia per fondazione nel Sistema Confindustria, riveste un ruolo determinante nel favorire la crescita della nuova imprenditoria. (ANSA).