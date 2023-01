Vino: a 'Grandi Langhe' focus su condizioni lavoro in vigna

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Ci sarà anche un focus sulle condizioni di lavoro nelle vigne alla prossima edizione di 'Grandi Langhe', in calendario a Torino il 30 e 31 gennaio alle OGR, organizzato dai Consorzi di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero, con il supporto della Regione Piemonte e il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il tavolo di 'Changes', alle 10:45 di lunedì 30 gennaio vedrà confrontarsi istituzioni, enti pubblici e mondo del lavoro.

La 'due giorni alle Ogr accoglierà buyers. operatori del settore vitivinicolo, commercianti, ristoratori, importatori italiani e internazionali e appassionati di vino. Il Consorzio Barolo e Barbaresco rappresenta 542 aziende vitivinicole, su 10mila ettari di vigneto, per una produzione di 66 milioni di bottiglie, al Consorzio Roero sono associate 250 aziende, su 1.300 ettari di vigneto e 7,5 milioni di bottiglie. (ANSA).